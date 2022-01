Criptovalute | Bitpanda | Inizio del 2022 in rosso | cala il dominio dei Bircoin

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Bitcoin e la maggior parte delle principali 10 altcoin hanno iniziato ilin, con un rafforzamento della pressione ribassista e con l’indice Crypto Fear & Greed a quota 15. Durante i primi cinque giorni dell’anno la più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato era in bilico, al di sopra del suo livello di supporto di 41.000 euro, prima di scendere a quota 4.000 nella giornata di mercoledì. I grafici giornalieri mostrano come il Bitcoin sia stato scambiato all’interno del modello a cuneo discendente, considerato un segno di movimento rialzista, a partire dal 21 dicembre. Btc, inoltre, non è riuscito a superare il pattern al ribasso. E’ lo scenario tratteggiato dall’analisi di Orlando Merone, country manager diin Italia. Tra i macro fattori che hanno contribuito a questo scenario, spiega l’analista, ...