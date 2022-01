Covid: Draghi, 'non escludo altre risorse, vedremo se servirà scostamento bilancio' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "La legge di bilancio già prevede stanziamenti per i settori in difficoltà. Ci sono varie misure, per il momento usiamo queste. Stiamo facendo tutti una riflessione per affrontare nella maniera più soddisfacente i bisogni di sostegno determinati da questa ripresa della pandemia. Non escludo si trovino altre risorse, non abbiamo ancora riflettuto se sia necessario uno scostamento di bilancio". Lo ha detto Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "La legge digià prevede stanziamenti per i settori in difficoltà. Ci sono varie misure, per il momento usiamo queste. Stiamo facendo tutti una riflessione per affrontare nella maniera più soddisfacente i bisogni di sostegno determinati da questa ripresa della pandemia. Nonsi trovino, non abbiamo ancora riflettuto se sia necessario unodi". Lo ha detto Marioin conferenza stampa.

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi, lunedì #10gennaio alle ore 18, terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedime… - matteorenzi : Una chiacchierata con @Avvenire_Nei: teniamo le scuole aperte e usiamole anche per vaccinare i ragazzi. Basta ister… - fattoquotidiano : Covid, 11 possibili domande sul virus da fare al premier Draghi in conferenza stampa - piperita_s : RT @ImolaOggi: Verso l'inoculazione obbligatoria per tutti. ??Vaccino Covid, Draghi: strategia dell'obbligo graduale, tocca agli over 40 ht… - LucaFerracci_1 : RT @sole24ore: #Covid, #Draghi: «Problemi dipendono da no vax. La dad produce troppa disuguaglianza #Così il premier in #conferenzastampa i… -