Covid-19, ospedali pieni e impossibilità di operare (Di lunedì 10 gennaio 2022) Quello che la scorsa settimana poteva essere visto soltanto come un timore, oggi è una triste realtà. L’impennata dei contagi dovuta alla rapida diffusione della variante Omicron, infatti, ha portato anche ad una crescita del numero dei pazienti ricoverati. Molti reparti sono stati già riconvertiti in ambienti Covid-19 e gli ospedali iniziano ad essere decisamente sotto pressione. Non a caso, stando a quanto riferisce l’Ansa, la Società italiana di chirurgia (Sic) ha lanciato un preoccupante allarme relativamente all’impossibilità di riuscire ad operare gli affetti da tumore per via della mancanza di spazio nelle apposite strutture. Tra posti letto insufficienti e mancanza di personale, gli effetti della quarta ondata di Covid-19 e l’allarme della Sic Nel corso delle ormai passate vacanze ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Quello che la scorsa settimana poteva essere visto soltanto come un timore, oggi è una triste realtà. L’impennata dei contagi dovuta alla rapida diffusione della variante Omicron, infatti, ha portato anche ad una crescita del numero dei pazienti ricoverati. Molti reparti sono stati già riconvertiti in ambienti-19 e gliiniziano ad essere decisamente sotto pressione. Non a caso, stando a quanto riferisce l’Ansa, la Società italiana di chirurgia (Sic) ha lanciato un preoccupante allarme relativamente all’di riuscire adgli affetti da tumore per via della mancanza di spazio nelle apposite strutture. Tra posti letto insufficienti e mancanza di personale, gli effetti della quarta ondata di-19 e l’allarme della Sic Nel corso delle ormai passate vacanze ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : A ogni ondata si ripetono diversi luoghi comuni non supportati dai numeri e da basi scientifiche. Non è vero che gl… - MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: se tutti vaccinati pressione ospedali sarebbe irrisoria #Covid - sole24ore : ?? Ecco quanti #ricoveri in meno avremmo se gli Italiani fossero tutti vaccinati: - piersar62 : RT @Zaira_Bartucca: #Operazioni chirurgiche di nuovo cancellate, a rischio centinaia di migliaia di #malati. Nei reparti si cura solo il #c… - Zaira_Bartucca : #Operazioni chirurgiche di nuovo cancellate, a rischio centinaia di migliaia di #malati. Nei reparti si cura solo i… -