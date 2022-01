Capodanno a Milano, la tedesca violentata dagli immigrati: “Non dormo più, avevo mille mani addosso” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Milano, 10 gen — «Non riesco ancora a dormire. Mi sveglio nel mezzo della notte tremando»: esprime tutto il suo orrore ai microfoni dell’Ansa una delle due ragazze tedesche violentate da un gruppo di stranieri in Piazza Duomo a Capodanno. Violenze di Capodanno, il “nuovo stile di vita” Le immagini delle due giovani, assalite da decine di immigrati — sul web corre insistente la voce che siano per lo più di origine egiziana — che come un branco di animali impazziti si sono accaniti tenendole in ostaggio per alcuni terribili minuti, hanno fatto il giro dei social. Le due turiste piangono disperate mentre decine e decine di stranieri le strattonano, le travolgono, le palpeggiano nelle parti intime e tentano di derubarle. Nessuno fa niente. La polizia osserva. Le vittime si sporgono dalle transenne, il branco le schiaccia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 gennaio 2022), 10 gen — «Non riesco ancora a dormire. Mi sveglio nel mezzo della notte tremando»: esprime tutto il suo orrore ai microfoni dell’Ansa una delle due ragazze tedesche violentate da un gruppo di stranieri in Piazza Duomo a. Violenze di, il “nuovo stile di vita” Le immagini delle due giovani, assalite da decine di— sul web corre insistente la voce che siano per lo più di origine egiziana — che come un branco di animali impazziti si sono accaniti tenendole in ostaggio per alcuni terribili minuti, hanno fatto il giro dei social. Le due turiste piangono disperate mentre decine e decine di stranieri le strattonano, le travolgono, le palpeggiano nelle parti intime e tentano di derubarle. Nessuno fa niente. La polizia osserva. Le vittime si sporgono dalle transenne, il branco le schiaccia ...

