(Di lunedì 10 gennaio 2022) La puntata pomeridiana della settimana difinora è stata tenuta lapomeriggio, alle 14:00. Mentre la registrazione avveniva di sabato sera. Ma ora tutto cambierà.ritorna di sabato sera Si avvicina il serale di, la fatidica fase finale in cui i talenti della scuola potranno ambire a conquistare il montepremi e la coppa storica della trasmissione. Da metà marzo la trasmissione di Maria De Filippi non verrà più trasmessa nel pomeridiano della, ma invece avrà il prime time del sabato sera. Una programmazione che negli anni ha dato ottimi risultati di share. Mentre il pomeriggio del sabato ci sarà un grande ritorno in casa. Tornerà infatti Anna Tatangelo con il suo programma “Scene da un matrimonio“. La cantante napoletana ha conseguito ottimi ...

tuttopuntotv : Cambiamenti a Mediaset: Amici e Verissimo sospesi la domenica. Cosa succede? #verissimo #amici21 -

