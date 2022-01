Advertising

TV7Benevento : Calcio: Galatasaray, si dimette l'allenatore Terim... - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Terim chiude la sua 4ª parentesi alla guida del Galatasaray. Il tecnico si è dimesso - sportli26181512 : Cinque mesi dopo, al Galatasaray riecco in campo Arda Turan - emanuelelandi5 : @LILtestadicasco Falla vedere alle vedove di Giuda Antonio , falla vedere . Poi dopo parliamo di chi usciva con il… - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Napoli, voci dalla Turchia: 'Il Galatasaray attende un'offerta azzurra per Marcao, tre cl… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Galatasaray

Il Sannio Quotidiano

Non giocava da agosto e si vede. Arda Turan , dopo cinque mesi, è tornato in campo nel secondo tempo della partita trae Giresunspor. Condizione fisica tutt'altro che brillante per l'ex attaccante del Barcellona, che è apparso appesantito e fuori forma. Qualche chilo di troppo per il fantasista che in ...... pareggio tra Melbourne Victory e Adelaide in A - League Sabato 8 gennaio all'insegna del...3 - 1 (Finale) Alanyaspor - Basaksehir 1 - 0 (*) Kasimpasa - Hatayspor 2 - 0 (*)- ...Istanbul, 10 dic. - Fatih Terim non è più l'allenatore del Galatasaray. L'Imperatore si è dimesso mettendo fine alla sua quarta parentesi alla guida del club con il quale ha vinto 8 campionati, 3 ...Il Parma prepara una doppia cessione, si tratta di Daniele Iacoponi (19 anni) e Vasilios Zagaritis (20 anni). Nelle ultime ore i due giocatori hanno accettato le proposte di prestito avanzate rispetti ...