Buon compleanno Maurizio Sarri, Rod Stewart… (Di lunedì 10 gennaio 2022) …Leo Valeriano, Paolo Conticini, Gianni Farina, Giacomo Santini, Mario Capanna, George Foreman, Claudio Martini, Piero Braglia, Franco Tancredi, Marcello Masi, Massimo Caleo, Francesco Panetta, Daniel Morandin, Niccolò Ronchetti, Carolina Benvenga, Mirko Bortolotti, Valentina Diouf, Andrea Migno, Francesco Ferri… Oggi 10 gennaio compiono gli anni: Giuseppe Iadanza, scrittore, saggista; Francesco Catanzariti, sindacalista; Gianni Zagatti, ex cestista; Leo Valeriano, cantautore; Mario Liverani, storico, archeologo, storico delle religioni; Gianni Farina, politico; Howard Ross (Renato Rossini), attore, sceneggiatore; Giacomo Santini, giornalista, politico. Inoltre, compiono gli anni: Gianmarco Calleri, imprenditore, ex calciatore, dirigente sportivo; Battista Mombrini, pittore, scultore; Mario Capanna, politico, scrittore; Rod Stewart, cantante; Franco Ligas, giornalista; Antonio Pepe, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022) …Leo Valeriano, Paolo Conticini, Gianni Farina, Giacomo Santini, Mario Capanna, George Foreman, Claudio Martini, Piero Braglia, Franco Tancredi, Marcello Masi, Massimo Caleo, Francesco Panetta, Daniel Morandin, Niccolò Ronchetti, Carolina Benvenga, Mirko Bortolotti, Valentina Diouf, Andrea Migno, Francesco Ferri… Oggi 10 gennaio compiono gli anni: Giuseppe Iadanza, scrittore, saggista; Francesco Catanzariti, sindacalista; Gianni Zagatti, ex cestista; Leo Valeriano, cantautore; Mario Liverani, storico, archeologo, storico delle religioni; Gianni Farina, politico; Howard Ross (Renato Rossini), attore, sceneggiatore; Giacomo Santini, giornalista, politico. Inoltre, compiono gli anni: Gianmarco Calleri, imprenditore, ex calciatore, dirigente sportivo; Battista Mombrini, pittore, scultore; Mario Capanna, politico, scrittore; Rod Stewart, cantante; Franco Ligas, giornalista; Antonio Pepe, ...

Advertising

berlusconi : Buon compleanno, Marta - Azzurri : ?? Buon compleanno a Ivan Gennaro 'Ringhio' #Gattuso che festeggia 4??4?? anni ?? 73 presenze e 1 gol in #Nazionale… - RDS_official : ?? Buon compleanno @sangiovann1??la vostra canzone preferita? ?| #RDSAuguri #sangiovanni - s_skyblues : RT @trentinovolley: ??????| TANTI AUGURI! ? Buon compleanno a Carlo De Angelis, 26 anni oggi ? ?? @carlodea96 #? #TRENTINONELCUORE https://t.c… - Sangio_Giulia_ : RT @ilarialr: buon compleanno all’unico a cui vorremmo far vincere la prova tim ma purtroppo la biondina a volte ci dice di no #fratelegale… -