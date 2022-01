Benevento, in fiamme un’auto in sosta: vigili del fuoco domano l’incendio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incendio nella tarda serata di ieri in via Pontieri nel quartiere Ponticelli a Benevento. un’autovettura, una Fiat Punto, ha preso fuoco mentre era in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale che hanno provveduto a spegnere il rogo. Le cause ora sono in fase di accertamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Incendio nella tarda serata di ieri in via Pontieri nel quartiere Ponticelli avettura, una Fiat Punto, ha presomentre era in. Sul posto sono intervenuti ideldel Comando Provinciale che hanno provveduto a spegnere il rogo. Le cause ora sono in fase di accertamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, in fiamme un'auto in sosta: vigili del fuoco domano l'incendio ** - occhio_notizie : Incendio nel Beneventano: un'auto in sosta è stata avvolta dalle fiamme all'alba - anteprima24 : ** Auto in fiamme a San Giorgio del Sannio: intervengono i caschi rossi ** - ottopagine : Benevento. Auto in fiamme nella tarda serata di ieri al Rione Libertà #Benevento - anteprima24 : ** Autovettura in fiamme al rione Libertà: indagini in corso ** -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento fiamme Lotteria Italia 2021, i biglietti vincenti: quello da 5 milioni è stato venduto a Roma ...ROMA RM E 295567 DESENZANO DEL GARDA BS O 476567 CORSICO MI A 284409 PESCARA PE N 108882 BENEVENTO ... da largo Fiamme Gialle al porto Luca Ferrari' Come previsto il mare non da tregua'. Franca ...

Benevento. Auto in fiamme nella tarda serata di ieri al Rione Libertà Benevento . Auto in fiamme nella tarda serata di ieri in via Columbro, al Rione Liberta a Benevento. L'incendio ha interessato una Lancia Y che il proprietario aveva lasciato in sosta nei pressi della ...

Auto in fiamme nella tarda serata di ieri a Benevento Ottopagine Auto in fiamme, paura in serata al Rione Libertà Benevento, incendio al Rione Libertà: auto in fiamme. I caschi rossi giunti sul posto hanno subito domato le fiamme ...

IN FIAMME UN GARAGE, FERITA UNA COPPIA In un garage in via Port’Arsa è scoppiato un incendio, nel cuore del quartiere Triggio. Il rogo è scaturito da un cortocircuito di una stufa presente nei locali di una coppia, un italiano ed una rumen ...

...ROMA RM E 295567 DESENZANO DEL GARDA BS O 476567 CORSICO MI A 284409 PESCARA PE N 108882... da largoGialle al porto Luca Ferrari' Come previsto il mare non da tregua'. Franca .... Auto innella tarda serata di ieri in via Columbro, al Rione Liberta a. L'incendio ha interessato una Lancia Y che il proprietario aveva lasciato in sosta nei pressi della ...Benevento, incendio al Rione Libertà: auto in fiamme. I caschi rossi giunti sul posto hanno subito domato le fiamme ...In un garage in via Port’Arsa è scoppiato un incendio, nel cuore del quartiere Triggio. Il rogo è scaturito da un cortocircuito di una stufa presente nei locali di una coppia, un italiano ed una rumen ...