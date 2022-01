Assistevano anziani nelle RSA e case di riposo senza green pass | sanzionati OSS | infermieri e dirigenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Intensificati i controlli dei Carabinieri del NAS presso le R.S.A e ledi. In particolare, durante il periodo delle Feste i NAS hanno attenzionato le strutture ricettive dedicate all’ospitalità di persone anziane. Nel corso della campagna di controllo, predisposta d’intesa con il Ministero della Salute, sono state ispezionate 536 attività socio-sanitarie ed assistenziali in tutta Italia. E’ stata posta particolare attenzione nei giorni festivi di Natale, Capodanno ed Epifania, e in turni serali e notturni. Durante questi periodi si possono riscontrare riduzioni del numero di operatori dovute alla fruizione di ferie e riposi lavorativi. Tale elemento può determinare una riduzione del livello di erogazione dei servizi e situazioni di abbandono e disagio per gliospiti. I controlli e le sanzioni Nel corso delle ...