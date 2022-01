Alessandra Mastronardi stravolta, annullate le nozze con Ross: tutta la verità (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'annullamento del matrimonio tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall è arrivato come un fulmine a ciel sereno: a dare la notizia della presunta separazione è stato il settimanale Diva e Donna, in un articolo in cui si parla della fine improvvisa del rapporto tra i due attori. Non c'è però nessuna conferma che i due si siano realmente lasciati, proprio perché Alessandra Mastronardi non ha commentato in nessun modo i pettegolezzi usciti in queste ore. L'indiscrezione circolata però sembra essere molto forte, causata da un dettaglio sui social che non è sfuggito agli 'investigatore' più attenti Uno strano movimento sui social farebbe pensare che questa indiscre Dal profilo Instagram della Mastronardi, infatti, sono scomparse le foto insieme all'interprete scozzese. Sebbene ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'annullamento del matrimonio traMcCall è arrivato come un fulmine a ciel sereno: a dare la notizia della presunta separazione è stato il settimanale Diva e Donna, in un articolo in cui si parla della fine improvvisa del rapporto tra i due attori. Non c'è però nessuna conferma che i due si siano realmente lasciati, proprio perchénon ha commentato in nessun modo i pettegolezzi usciti in queste ore. L'indiscrezione circolata però sembra essere molto forte, causata da un dettaglio sui social che non è sfuggito agli 'investigatore' più attenti Uno strano movimento sui social farebbe pensare che questa indiscre Dal profilo Instagram della, infatti, sono scomparse le foto insieme all'interprete scozzese. Sebbene ...

marghe18435044 : RT @alemastronardif: Buonasera amici! ?? Oggi vorremmo augurare un meraviglioso compleanno alla sorella di Alessandra Mastronardi: tanti tan… - drogataditv : RT @alemastronardif: Dalla puntata di 'L'Eredità' andata in onda questa sera su Rai Uno: - 'Nasce l'attrice Alessandra Mastronardi' - '1963… - idiseredati : RT @alemastronardif: Dalla puntata di 'L'Eredità' andata in onda questa sera su Rai Uno: - 'Nasce l'attrice Alessandra Mastronardi' - '1963… - alemastronardif : Dalla puntata di 'L'Eredità' andata in onda questa sera su Rai Uno: - 'Nasce l'attrice Alessandra Mastronardi' - '1… - pattanna66 : Alessandra Mastronardi in questo momento #leredita -