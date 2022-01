Abbonati Sky, addio a questi 7 canali. Ma c’è una novità (Di lunedì 10 gennaio 2022) Se siete Abbonati Sky vi sarete probabilmente accorti di un cambiamento nell’offerta della piattaforma di intrattenimento via satellite. Una cattiva notizia che però si accompagna ad un’altra di segno opposto Come si dice in questi casi, preferite avere prima la brutta notizia o prima la buona notizia? Perché chi possiede Sky si è sicuramente accorto L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 10 gennaio 2022) Se sieteSky vi sarete probabilmente accorti di un cambiamento nell’offerta della piattaforma di intrattenimento via satellite. Una cattiva notizia che però si accompagna ad un’altra di segno opposto Come si dice incasi, preferite avere prima la brutta notizia o prima la buona notizia? Perché chi possiede Sky si è sicuramente accorto L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

iLuca90 : #SKY annuncia #SkyCinema4K! Il canale arriverà per tutti gli abbonati a partire dal 28 Gennaio (senza costi aggiunt… - AfroMazzoni : @simonesalvador @STEFANO20368041 malpensare é piú corretto? come detto Bergomi, ma prima Marocchi, Mauro e altri ta… - rikcristil : @CorneliaHale94 @SimoLongobardi @ParamountItalia @SpikeItalia @paramountplus @PaoloSutera @see_lallero Peacock in U… - diego7007793678 : @Sekhmet83P Quindi i programmi seri in televisione, sarebbero cartabianca non è l arena e uguale portatata?? Di… - CorriereCitta : #Peacock in Italia su Sky, la novità per gli abbonati: come funziona, canale e data di uscita -