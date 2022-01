"Quando e come torneremo alla vita": Matteo Bassetti, l'ultima inquietante profezia sul futuro della pandemia (Di domenica 9 gennaio 2022) Inizia una nuova puntata di Domenica In, il regno di Mara Venier, il programma di Rai 1. E la puntata di oggi, domenica 9 gennaio, non può che partire ancora una volta, come capita ormai da due anni a questa parte, con una lunga parentesi sull'emergenza coronavirus, su variante Omicron e campagna vaccinale. In studio o in collegamento, tra gli altri, Matteo Bassetti, Francesco Vaia e anche il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. E il dibattito si sviluppa tra i virologi, spesso attaccati sui social. In particolare nel mirino ci finisce Zaia, il quale afferma che c'è poco da temere se un positivo è asintomatico. Tesi assai più che condivisibile, ma che esprime in modo piuttosto sbrigativo, circostanza che il popolo di twittaroli che segue Domenica In non gli perdona. Dunque, Vaia insiste sulla necessità della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Inizia una nuova puntata di Domenica In, il regno di Mara Venier, il programma di Rai 1. E la puntata di oggi, domenica 9 gennaio, non può che partire ancora una volta,capita ormai da due anni a questa parte, con una lunga parentesi sull'emergenza coronavirus, su variante Omicron e campagna vaccinale. In studio o in collegamento, tra gli altri,, Francesco Vaia e anche il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. E il dibattito si sviluppa tra i virologi, spesso attaccati sui social. In particolare nel mirino ci finisce Zaia, il quale afferma che c'è poco da temere se un positivo è asintomatico. Tesi assai più che condivisibile, ma che esprime in modo piuttosto sbrigativo, circostanza che il popolo di twittaroli che segue Domenica In non gli perdona. Dunque, Vaia insiste sulla necessità...

Advertising

Pontifex_it : Quando preghiamo, il Padre ci dice, come a Gesù nel #VangelodiOggi: “Tu sei mio figlio, l’amato” (Lc 3, 22). Questo… - fattoquotidiano : Forse l’anno nuovo porterà un regalo per tutti. L’incertezza è d’obbligo, come quando contiamo sul fatto che ci arr… - Laura1Giuliani : Ci sono sapori che rimangono amari in bocca ed emozioni che nel cuore sono come uragani. Quando le provi non si po… - onordelvero2 : L’inconfondibile linguaggio del corpo di Barù che ha come c’entro di gravità permanente Jessica?? Ma poi come sta i… - f3d3r1ko : RT @Sil25Par: Poi quando avete qualcosa di grave, come ce correte al Pronto Soccorso, eh.... #PoliclinicoUmberoI #Roma -