«Peste suina, c’è allerta dopo il caso in Piemonte» (Di domenica 9 gennaio 2022) «È indispensabile mettere subito in atto un’azione sinergica su tutti i fronti per tutelare e difendere i nostri allevamenti da questa grave minaccia». È quanto chiede Coldiretti Bergamo in riferimento al primo caso di Peste suina africana riscontrata nelle analisi effettuate sulla carcassa di un cinghiale trovato morto in provincia di Alessandria, in Piemonte. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 9 gennaio 2022) «È indispensabile mettere subito in atto un’azione sinergica su tutti i fronti per tutelare e difendere i nostri allevamenti da questa grave minaccia». È quanto chiede Coldiretti Bergamo in riferimento al primodiafricana riscontrata nelle analisi effettuate sulla carcassa di un cinghiale trovato morto in provincia di Alessandria, in

