Pagelle Verona-Salernitana 1-2 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ledi, con ie ildella sfida valida per la 21esima giornata della. Bella vittoria dei granata, che passano in vantaggio alla mezz’ora con Djuric, dopo il rigore conquistato da Gondo. Gli scaligeri, meno brillanti del solito anche a causa delle assenze, riescono a trovare il pareggio con Lazovic, alla prima rete stagionale. Kastanos su punizione, e con una leggerissima deviazione di Lasagna, trova il nuovo e definitivo vantaggio.HELLAS(3-4-2-1): Pandur 6; Ceccherini 6, Günter 5.5, Casale 6 (85? Tameze sv); Depaoli 5.5 (59? Barak 5.5), Ilic 4.5, Veloso 6.5, ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Hellas Verona Salernitana Le pagelle dei protagonisti del match tra Hellas Verona Salernitana, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Gondo al termine