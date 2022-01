Omicron, la variante debole che ferma 180 treni regionali (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma, 9 gen – La Omicron ferma pure 180 treni regionali, come rende noto l’Ansa di oggi. Omicron ferma il 3% dei treni regionali I 180 treni regionali di trenitalia, infatti, saranno cancellati per la “riorganizzazione del servizio dovuta alla diffusione dei contagi Omicron”.E complessivamente, considerando anche le sostituzioni con gli autobus, ci saranno ben 550 corse cancellate, ovvero il 9% del trasporto locale. Il gruppo Fs sottolinea che le cancellazioni saranno “quanto più possibile contenute nei numeri e, soprattutto, mirate alle fasce orarie di minore affluenza”, e che si contrasterà il Covid-19 con “azioni volte a contenere il loro inevitabile riflesso sulla regolarità dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma, 9 gen – Lapure 180, come rende noto l’Ansa di oggi.il 3% deiI 180ditalia, infatti, saranno cancellati per la “riorganizzazione del servizio dovuta alla diffusione dei contagi”.E complessivamente, considerando anche le sostituzioni con gli autobus, ci saranno ben 550 corse cancellate, ovvero il 9% del trasporto locale. Il gruppo Fs sottolinea che le cancellazioni saranno “quanto più possibile contenute nei numeri e, soprattutto, mirate alle fasce orarie di minore affluenza”, e che si contrasterà il Covid-19 con “azioni volte a contenere il loro inevitabile riflesso sulla regolarità dei ...

