Omicron e Delta | una è veloce | l' altra è pericolosa Remuzzi | «Ci sono due pandemie in corso | ecco cosa potrebbe accadere»

(Di domenica 9 gennaio 2022), diverse per caratteristiche ed entrambi ancora in circolo. La prima, come ormai assodato, corre velocissima grazie alla sua capacità di infettare in pochissimo tempo alla...

Non solo, ci sono anche vecchie conoscenze come Alfa e Beta fra le otto varianti 'sorvegliate specialì attualmente in circolazione nel mondo, tenute d'occhio grazie alle sequenze genetiche del ...E mentre continua il monitoraggio dell'evoluzione del virus, con la lente d'ingrandimento su nuovi possibili ceppi di interesse come Deltacron, la combinazione diindividuata a Cipro, ...Non solo Omicron e Delta, ci sono anche vecchie conoscenze come Alfa e Beta fra le otto varianti 'sorvegliate specialì attualmente in circolazione nel mondo, tenute d'occhio ...Il consulente del ministro Speranza: curva dei contagi sarà esponenziale e la pressione sui sistemi sanitari sarà fortissima. Non prevedo lockdown ma misure mirate, in base ai numeri ...