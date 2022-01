Niente bomber per la Juventus | fatta per il trasferimento in Spagna

Leggi su calciomercatonews

(Di domenica 9 gennaio 2022) Laha come obiettivo primario quello di migliorare il proprio reparto offensivo, ma un obiettivo in attacco sfuma Stagione delicata per la, che dopo il ritorno di Massimiliano… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.