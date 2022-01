LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: Cornejo Florimo trionfa tra le moto (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.37 AUTO – Situazione in aggiornamento al 221° chilometro. Carlos Sainz e Sébastien Loeb devono ancora transitare all’intertempo insieme a Henk Lategan. L’alfiere di Audi, il portacolori di Prodrive ed il pilota di Toyota si contendono il primato, mentre Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota) è già passato al 259° chilometro. 11.32 moto – La vittoria della settima tappa è andata al cileno Cornejo Florimo su Honda con 44? di margine sull’argentino Kevin Benavides (KTM) e 2’51” sullo spagnolo Barreda (Honda). Il decimo posto ha consentito al francese Van Beveren (Yamaha) di issarsi in vetta alla classifica generale, visti i piazzamenti di Walkner e di Sunderland lontani dai primi, nel caso specifico: 20° e 22?. Da segnalare il 21° posto parziale ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.37 AUTO – Situazione in aggiornamento al 221° chilometro. Carlos Sainz e Sébastien Loeb devono ancora transitare all’intertempo insieme a Henk Lategan. L’alfiere di Audi, il portacolori di Prodrive ed il pilota di Toyota si contendono il primato, mentre Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota) è già passato al 259° chilometro. 11.32– La vittoria della settimaè andata al cilenosu Honda con 44? di margine sull’argentino Kevin Benavides (KTM) e 2’51” sullo spagnolo Barreda (Honda). Il decimo posto ha consentito al francese Van Beveren (Yamaha) di issarsi in vetta alla classifica generale, visti i piazzamenti di Walkner e di Sunderland lontani dai primi, nel caso specifico: 20° e 22?. Da segnalare il 21° posto parziale ...

Advertising

dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - Luca_Zunino : LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in diretta: Kevin Benavides vicino al successo tra le moto, Petru… - dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: tra le auto al comando Al-Attiyah indietro Danilo Petrucci -… - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: tra le auto al comando Al-Attiyah indietro Danilo Petr… - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: tra le auto al comando Mattias Ekström attardato Danil… -