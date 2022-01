Il Napoli batte la Samp, l’Atalanta passeggia a Udine (Di domenica 9 gennaio 2022) Vittorie di Napoli, Atalanta e Sassuolo nelle partite pomeridiane della 21esima giornata. Il Napoli torna al successo al `Maradona`, dopo tre sconfitte consecutive in casa in campionato. Sampdoria sconfitta 1-0 con un gol di Petagna dopo 43 minuti. Insigne, costretto a uscire per un problema muscolare, esce tra gli applausi del pubblico. Esordio per Tuanzebe e Rincon.Tutto facile per l'Atalanta che, contro un`Udinese con i giocatori contati per il Covid, inaugura il suo 2022 ritrovando la vittoria che mancava dal 12 dicembre e vince 6-2 in Friuli. Pasalic firma il vantaggio di testa, raddoppia l`ex Muriel dopo 5`. Prima dell'intervallo il tris di Malinovskyi, Molina (con deviazione di Djimsiti) la riapre nella ripresa, Muriel trova la doppietta personale prima dei gol di Beto, Maehle e Pessina.Il Sassuolo torna alla ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 gennaio 2022) Vittorie di, Atalanta e Sassuolo nelle partite pomeridiane della 21esima giornata. Iltorna al successo al `Maradona`, dopo tre sconfitte consecutive in casa in campionato.doria sconfitta 1-0 con un gol di Petagna dopo 43 minuti. Insigne, costretto a uscire per un problema muscolare, esce tra gli applausi del pubblico. Esordio per Tuanzebe e Rincon.Tutto facile per l'Atalanta che, contro un`se con i giocatori contati per il Covid, inaugura il suo 2022 ritrovando la vittoria che mancava dal 12 dicembre e vince 6-2 in Friuli. Pasalic firma il vantaggio di testa, raddoppia l`ex Muriel dopo 5`. Prima dell'intervallo il tris di Malinovskyi, Molina (con deviazione di Djimsiti) la riapre nella ripresa, Muriel trova la doppietta personale prima dei gol di Beto, Maehle e Pessina.Il Sassuolo torna alla ...

