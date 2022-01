Il generale Omicron si abbatte sulla corsa al Colle tra problemi di quorum e troppi contagi

(Di domenica 9 gennaio 2022) "Diciassette deputati positivi e 18 in quarantena" recita il bollettino interno di quel sanatorio che, ormai, è diventato palazzo Montecitorio e questo, peraltro, in 'giorni di festa', cioè non di ...

Oms: 'Omicron sembra meno grave ma causa ricoveri e uccide'. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale de… - 'Anche se #Omicron sembra essere meno grave rispetto alla Delta, specialmente nei vaccinati, non significa che poss…

e il picco dei contagi piombano così in pieno sul voto per il Quirinale ed è un vero risiko politico - costituzionale quello che sta esplodendo: da un lato potrebbe alterare le maggioranze, ...Da fine novembre + 270% In, il numero di nuovi casi giornalieri è aumentato del 270% dalla scoperta, a fine novembre 2021, della variantein Botswana e in Sudafrica. Ma i decessi ...«Omicron si ferma solo chiudendo tutto, ma non è fattibile. Per Guido Rasi, professore ordinario di Microbiologia a Roma Tor Vergata, ex direttore dell’Ema e consulente per la campagna vaccinale del ...AGI - Nella prima settimana dell'anno, dal 1 al 7 gennaio, nel mondo sonostati registrati in media più di 2 milioni di casi di Covid al giorno. Secondo la media della France Press sono 2.106.118, ment ...