Highlights e gol Verona-Salernitana 1-2 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 9 gennaio 2022) Glie le azioni salienti di1-2, match della ventunesima giornata di. Bella vittoria dei granata, che passano in vantaggio alla mezz’ora con Djuric, dopo il rigore conquistato da Gondo. Gli scaligeri, meno brillanti del solito anche a causa delle assenze, riescono a trovare il pareggio con Lazovic, alla prima rete stagionale. Kastanos su punizione, e con una leggerissima deviazione di Lasagna, trova il nuovo e definitivo vantaggio. GLISUL CANALE YOUTUBE DELLA LEGAA GLISUL CANALE YOUTUBE DI DAZN SportFace.

LIONE - PSGGliintegrali di Lione - Psg , sfida valevole per la ventesima giornata della Ligue 1 2021/... Padroni di casa avanti dopo pochi minuti con Paquetà, ma riacciuffati nella ripresa da undi ...L'Inter ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 21ma giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. I nerazzurri si sono imposti di fronte al proprio pubblico di San Siro, infilando il 15mo sig ...Video Lione Psg, risultato e highlights in diretta della partita di Ligue 1 di oggi Lione (3-4-2-1): Lopes; Da Silva, Boateng, Lukeba; Dubois, Guimaraes, Caqueret, Emerson; Paqueta, Aouar; Dembélé. PS ...