Green pass, vaccini e multe: dal 10 gennaio scatta la rivoluzione. Cosa cambia (Di domenica 9 gennaio 2022) Nuovo anno, nuove strette anti covid per Green pass, vaccini con multe ai furbetti. Da domani , lunedì 10 gennaio, il Governo ha varato nuove regole per gli italiani. In primis, si ridurrà la distanza ... Leggi su leggo (Di domenica 9 gennaio 2022) Nuovo anno, nuove strette anti covid perconai furbetti. Da domani , lunedì 10, il Governo ha varato nuove regole per gli italiani. In primis, si ridurrà la distanza ...

Advertising

MarcoBellinazzo : L’impennata dei contagi da 36mila a 200mila in Italia si è registrata tra il 22 dicembre e il 6 gennaio con la Seri… - borghi_claudio : Confermo. Per tutta Italia gente non vaccinata o vaccinati con green pass in scadenza (milioni) si avvicinano ai po… - GuidoDeMartini : ???? GENOVA ???? Ecco la protesta degli studenti contro il green pass! #supergreenpass - ivaz79 : RT @EssJessi: ? Non ti vaccini ti contagi, muori, o fai morire. ? Il green pass da la garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose. #… - emanuelewolves : RT @BarbaraRaval: 'Il Green pass utilizzato come strumento di discriminazione è totalmente inaccettabile sotto il profilo costituzionale e… -