Gordon Ramsay interrompe la cena della figlia con il fidanzato: "È solo un po' patetico" (Di domenica 9 gennaio 2022) Gordon Ramsay ha interrotto la cena della figlia Megan con il fidanzato chiamando il ragazzo su FaceTime per poi definirlo in seguito 'un po' patetico'. Gordon Ramsay, che condivide cinque figli con la moglie Tana Ramsay, ha espresso disapprovazione nei confronti del fidanzato di sua figlia Megan durante un episodio di mercoledì del "The Kelly Clarkson Show", aggiungendo che il giovane lo rende "ansioso." "Non era niente di speciale sin dall'inizio. Vuoi che sia un uomo ad uscire con tua figlia e lui è solo un po' patetico", ha dichiarato scherzosamente Ramsay. È noto che lo chef non è solito usare mezzi termini in ...

