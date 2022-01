Chiambretti di nuovo positivo al Covid dopo la terza dose | Resto un sì vax

(Di domenica 9 gennaio 2022) ?È stato un brutto colpo”. Pieroè dialnonostante le tre dosi di vaccino e racconta a Corriere della Sera “Due anni fa mi ha fatto stare per quindici giorni in ospedale, tra la vita e la morte, portandosi via mia mamma”. Poi spiega: “Avevo sintomi precisi: mal di gola insistente, forte emicrania. Quindi, nonostante un primo tampone negativo al mattino, ho voluto farne un altro la sera, diverso, che intercettasse questa variante, ed ero”. Nonostante la paura rimane un convinto sì vax: “Tutto è successo a pochi giorni dalla. Ma rimango un convinto si vax: come hanno spiegato quelli bravi e anche quelli meno bravi, il vaccino ti permettere di resistere a un attacco virale così forte che ti manda in ospedale. Mia ...

Corriere della Sera

Per Pieronon è semplice avere dia che fare con il Covid dopo che due anni fa "mi ha fatto stare per quindici giorni in ospedale, tra la vita e la morte, portandosi via mia mamma". ...La band si stava preparando ad untour mondiale, ovviamente cancellato . I vip italiani che ... Lo stesso Pierooltre ad essere stato ricoverato, a causa del Covid ha perso la propria ...Covid, positivo per la seconda volta Piero Chiambretti. La prima volta fu ricoverato in ospedale e perse la mamma, portata via dal virus.Il conduttore sarà alla guid del ritorno di «Tiki Taka» lunedì su Italia 1 da casa: «Il rapporto tra calcio e pandemia è un tema caldo: il campionato è falsato» ...