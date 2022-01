C’è posta per te e Tali e Quali, scontro impari: Maria trionfa con De Martino (Di domenica 9 gennaio 2022) Cosa si può fare di fronte a un 29,2%? Praticamente niente, se non prendere atto del dato e capire perché C’è posta per te sia ancora il leader degli ascolti del sabato sera dopo anni di messa in onda. Tali e Quali di Carlo Conti ci ha provato, con assoluta dignità, ma la corsa allo share si è fermata a un (ottimo) 18% che ha segnato il debutto della matrice Nip dello storico programma di Rai1. Perché C’è posta per te funziona da sempre Una puntata assolutamente perfetta, la prima di C’è posta per te, che ha – naturalmente – trionfato in termini di share. Un racconto costruito mattone dopo mattone, nel quale non c’è spazio per la sbavatura. Maria De Filippi procede con le spalle diritte, percorre lo studio da Nord a Sud con quel fare che è diventato celebre e tiene il ... Leggi su dilei (Di domenica 9 gennaio 2022) Cosa si può fare di fronte a un 29,2%? Praticamente niente, se non prendere atto del dato e capire perché C’èper te sia ancora il leader degli ascolti del sabato sera dopo anni di messa in onda.di Carlo Conti ci ha provato, con assoluta dignità, ma la corsa allo share si è fermata a un (ottimo) 18% che ha segnato il debutto della matrice Nip dello storico programma di Rai1. Perché C’èper te funziona da sempre Una puntata assolutamente perfetta, la prima di C’èper te, che ha – naturalmente –to in termini di share. Un racconto costruito mattone dopo mattone, nel quale non c’è spazio per la sbavatura.De Filippi procede con le spalle diritte, percorre lo studio da Nord a Sud con quel fare che è diventato celebre e tiene il ...

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - Italia_Notizie : Tali e Quali vs C’è Posta Per Te, la sfida degli ascolti tra Carlo Conti e Maria De Filippi: ecco chi ha vinto la s… - enricushka : @beu2009 @Ali3no91 @1V4vendetta Non è una scelta, è un ricatto. Semplicemente per lei coincide con la sua scelta, q… - Androme05256070 : @La_Me_Linda Ma guarda quello che ti pare, sei libera come lo sono io di esprimere il mio pensiero. Il GFvip è una… - DreamTeamCB : RT @_hellotetectif: C'è posta per te al 29% nonostante ci fosse carlo c0nti su rai 1 questa donna non è reale -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Guida tv Sabato 8 Gennaio 2022 Dituttounpop