Bomba Mauro Icardi | svelato il vero motivo della notte in “bianco” con l’amante

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il Wandagate continua a tener banco, specialmente in Argentina. Questa volta a finire sotto i riflettori non è la procace bionda ma proprio lui, il marito. Nonostante siano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

mauro_arena : RT @stanzaselvaggia: E comunque la più grande bomba epidemiologica non sono le vacanze. SONO I SALDI IMMINENTI. - granati_mauro : @ENRICOECCA Per la prima volta sono d'accordo col ciccia-bomba.. Che tempi.. ?? - optamirko : SE TUA MAMMA TORNA TARDI SE LA BOMBA MAURO ICARDI - TaroYamada80 : RT @antorendina: @PowerFlower93 @diegocatalano77 @TaroYamada80 @MarianoFroldi @mauro_mondiello alesi distruggimi casa con una bomba di mara… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba Mauro

ultimaparola.com

Calciomercato Juventus, il Psg esce allo scoperto sulla questione Icardi. Il bomber argentino prima molto vicino ai bianconeri. Calciomercato Juventus, il protagonista in questione èIcardi , il bomber che prima sembrava vicino ai bianconeri, anche per volere di Allegri e che avrebbe preso il posto di Morata destinazione Barcellona. L'argentino è stato uni dei protagonisti ...Massimocompreso. Abito bianco, stretto, quanto basta per capire le sue forme, sapere che non ... Il Parma ha il suo bomber, ma anche la suasexy, Viktoria Varga…Eleonora Daniele e l’idea di un collega: “Ecco cosa serve a Storie Italiane”. Storie Italiane, Platinette e la proposta per Eleonora Daniele: ...Calciomercato Juventus, il Psg esce allo scoperto sulla questione Icardi. Il bomber argentino prima molto vicino ai bianconeri.