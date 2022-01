Barbara D'Urso, pausa da Pomeriggio 5 'Ad alta quota' IL POST (Di domenica 9 gennaio 2022) In relax sulla neve . Barbara D'Urso, in pausa dal suo storico programma Pomeriggio 5 , ora condotto da Simona Branchetti, si sta godendo le lunghe vacanze pre e POST natalizie in montagna . In slitta ... Leggi su leggo (Di domenica 9 gennaio 2022) In relax sulla neve .D', indal suo storico programma5 , ora condotto da Simona Branchetti, si sta godendo le lunghe vacanze pre enatalizie in montagna . In slitta ...

Advertising

Elisabe93451649 : RT @Mcclane272: @LaVeritaWeb Avvisiamo barbara d urso...c'è un'oca in cerca di partner ricco, bello e stupido...Signorini ha già allestito… - GossipparoC : Serena la Barbara D’Urso della casa ?????????? #Amici21 - jess__always : “L’ex valletta avrebbe dichiarato di desiderare un programma per sé da condurre, una trasmissione seria ed elegante… - mel_cri : Pir la D'Urso l'ha querelata per diffamazione..mi sa che non la inviterà per parlare della.sua storiella fake. Ques… - Marcojkr1 : @Manuela40022963 Il tecnico delle luci é lo stesso di Barbara d'Urso? -