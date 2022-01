Alessandro e Gianmaria “sono bisessuali” Lulù ironizza ed online esplode la ship

(Di lunedì 10 gennaio 2022)Antinolfi eBasciano in poche settimane hanno stretto un bellissimo rapporto tanto da essere arrivati a salvarsi a vicenda a discapito di Sophie Codegoni, che ovviamente non l’ha presa bene. La loro amicizia ha fatto molto parlare anche gli stessi vipponi edndo con Giucas Casella,Selassié ha fatto credere che loro siano#GFVIP pic.twitter.com/ODIm6Qp6N5 — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 9, 2022ladei #GianBasciano Ovviamente questo non è vero, ma fra il dire ed il fareè già nata la ...

Probabilmente il motivo è da ricondurre al voto diBasciano , che ha reso immuneAntinolfi , ormai ex flirt di Sophie. L'affascinante napoletano ha poi ricambiato il voto per l'...Dato che sono coperti dal plaid, non si capisce bene see Federica si stiano ... 'Hanno limonato? Ce l'hanno fatta?', chiede incuriositoBasciano . ' Ce l'hanno fatta! Mi sembravano ...Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme non si nascondono più: limoni in ogni angolo del Grande Fratello Vip, ecco tutti i video.“Gianmaria e Alessandro sono bisessuali”, Miriana Trevisan e Lulù Selassiè fanno dell'ironia sulla loro amicizia al GF Vip, il video.