Alberto Matano smentisce il chiarimento con Simona Branchetti | lei rilancia

(Di domenica 9 gennaio 2022) La smentita die la replica diCi sono delle novità riguardo l’incomprensione avuta qualche giorno fa tra, poiché il conduttore è intervenuto ancora sulla questione. Tutto ha avuto inizio mercoledì durante la puntata de La Vita in Diretta, quando in contemporanea stava andando in onda L'articolo proviene da Novella 2000.

Settimana infuocata per Alberto Matano e Simona Branchetti. Sembrava che la questione tra i due fosse chiarita, dopo quello che è successo in una delle ultime puntate de La vita in diretta ma a quanto ...