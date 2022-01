Volley | calendario 17^ giornata Superlega 2021 2022 | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ildella diciassettesimadi andata del campionato didimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Il Covid-19 continua a condizionare fortemente ildel girone di ritorno. Sono infatti rinviate a data da destinarsi Padova-Trentino e Perugia-Taranto. Già ricollocate ininvece Verona-Civitanova e Monza-Ravenna. Le prime a scendere in campo saranno dunque Milano e Vibo Valentia, mentre nella serata di domenica 9 gennaio toccherà a Piacenza ospitare Modena nel big match. Turno di riposo per la TopCisterna. Di seguito ildettagliato e come vedere intv e streaming le partite. REGOLAMENTO ...