Scossa di terremoto di magnitudo 3,3 in provincia dell'Aquila (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3,3 è stata registrata alle 7,01 a Cagnano Amiterno, in provincia dell'Aquila, nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo. Il sisma è stato rilevato a 10,8 chilometri di profondità. Leggi su agi (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - Unadidi3,3 è stata registrata alle 7,01 a Cagnano Amiterno, in, nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo. Il sisma è stato rilevato a 10,8 chilometri di profondità.

