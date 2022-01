Sampdoria, infortunio Bereszynski: i tempi di recupero per il terzino (Di sabato 8 gennaio 2022) La Sampdoria è alle prese con l’infortunio di Bereszynski: questi i tempi di recupero Ennesima tegola per Roberto D’Aversa. In difesa, dove già mancheranno i titolari Omar Colley e Maya Yoshida, si registra anche la defezione dell’ultimo minuto di Bartosz Bereszynski. Il terzino ha accusato un risentimento muscolare al flessore ed è stato lasciato a riposo in via precauzionale, come raccolto dalla redazione di Sampnews24.com. Può recuperare la partita contro il Torino, prossimo avversario della Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Laè alle prese con l’di: questi idiEnnesima tegola per Roberto D’Aversa. In difesa, dove già mancheranno i titolari Omar Colley e Maya Yoshida, si registra anche la defezione dell’ultimo minuto di Bartosz. Ilha accusato un risentimento muscolare al flessore ed è stato lasciato a riposo in via precauzionale, come raccolto dalla redazione di Sampnews24.com. Può recuperare la partita contro il Torino, prossimo avversario della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato Lazio/ Sarri: 'Firmo se arriva il contratto, sostituto Acerbi? Noi...' ... fermato da un infortunio: 'Non so che tipo lesione abbia, deve ancora fare gli esami, poi dopo ... se me lo chiede il Real Madrid ha un costo, se me lo chiede la Sampdoria ne ha un altro (ride, ndr.). ...

