Roma. La titolare non aveva il Green Pass: chiuso bar (Di sabato 8 gennaio 2022) Continuano i controlli, sempre più serrati, per evitare l’espandersi dei contagi da Covid-19. Dall’inizio di quest’anno i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno controllato 14.535 persone e 1.923 pubblici esercizi e circoli per verificare il rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus. La titolare non ha il Green Pass: chiuso bar E proprio durante una di queste verifiche, ieri è stato scoperto che la titolare di un bar, in zona Città Giardino, era sprovvista della carta verde. Essendo senza Green Pass, non poteva lavorare e, come da disposizioni di legge, i militari hanno disposto la chiusura provvisoria per 3 giorni del locale. Sempre nel corso dei controlli di ieri, 23 persone sono state sanzionate per violazioni riguardanti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 gennaio 2022) Continuano i controlli, sempre più serrati, per evitare l’espandersi dei contagi da Covid-19. Dall’inizio di quest’anno i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno controllato 14.535 persone e 1.923 pubblici esercizi e circoli per verificare il rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus. Lanon ha ilbar E proprio durante una di queste verifiche, ieri è stato scoperto che ladi un bar, in zona Città Giardino, era sprovvista della carta verde. Essendo senza, non poteva lavorare e, come da disposizioni di legge, i militari hanno disposto la chiusura provvisoria per 3 giorni del locale. Sempre nel corso dei controlli di ieri, 23 persone sono state sanzionate per violazioni riguardanti ...

Advertising

capuanogio : I calciatori No Vax della #SerieA sono poco più del 4% del totale e i club preoccupati per cosa accadrà tra qualche… - cavmar2000 : @harleysgirlz mi ero perso la tua risposta.?? Niente, devi rispettarci È stato psicologicamente difficile metabolizz… - CorriereCitta : Roma. La titolare non aveva il Green Pass: chiuso bar - pepsium7 : RT @ShinjiVichingo: Se domani parte titolare Kulusevski non la guardo e tifo contro. Forza Roma - ShinjiVichingo : Se domani parte titolare Kulusevski non la guardo e tifo contro. Forza Roma -