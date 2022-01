"Quando avremo l'immunità di gregge". La previsione di Bassetti (Di sabato 8 gennaio 2022) L'elevato numero di contagi in Italia e il procedere della campagna vaccinale potrebbero portare il Paese a un'elevata protezione contro il coronavirus Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) L'elevato numero di contagi in Italia e il procedere della campagna vaccinale potrebbero portare il Paese a un'elevata protezione contro il coronavirus

Advertising

nowbacktome_ : e quando nel sondaggio dei dilf avremo ben vs andrew, then what the fuck? - _MIRR0RB4LL_ : RT @zaynmaliknewsIT: ?? A quanto pare quella che credevamo fosse una pubblicità è in realtà una violazione della privacy di Zayn. Vi chiedi… - ale_28stylinson : RT @zaynmaliknewsIT: ?? A quanto pare quella che credevamo fosse una pubblicità è in realtà una violazione della privacy di Zayn. Vi chiedi… - xklaudiaxv : RT @zaynmaliknewsIT: ?? A quanto pare quella che credevamo fosse una pubblicità è in realtà una violazione della privacy di Zayn. Vi chiedi… - monica_caccia : RT @primodevecchis: #obbligo in futuro servirà il Qrcode a scadenza (ogni 4 mesi) anche per fare bancomat, fare la spesa nei supermercati e… -