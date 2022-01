Peste suina, dopo il cinghiale morto a Ovada altri due casi sospetti in Piemonte e Liguria (Di sabato 8 gennaio 2022) dopo il caso confermato a Ovada (Alessandria) su un cingliale morto, ci sono altri due casi sospetti di Peste suina africana. Li ha individuati, sempre su cinghiali, l'Istituto Zooprofilattico ... Leggi su leggo (Di sabato 8 gennaio 2022)il caso confermato a(Alessandria) su un cingliale, ci sonoduediafricana. Li ha individuati, sempre su cinghiali, l'Istituto Zooprofilattico ...

repubblica : Allarme peste suina, cinghiale ucciso dal virus a Ovada nell'Alessandrino: primo caso in Italia - fattoquotidiano : Peste suina, un caso in un cinghiale morto ad Alessandria: la Regione attiva Unità di crisi - ilariacapua : La Peste Suina Africana è arrivata in Piemonte. Ne ho scritto di recente qui. Non si trasmette all'uomo ma colpisce… - annamag27 : RT @QLexPipiens: Avete perso ogni credibilità. Ormai, la gente non vi crederebbe più neppure se sul suolo italiano giungesse davvero il vir… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Coldiretti Vercelli-Biella: trovato primo cinghiale morto per Peste Suina Africana -