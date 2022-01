Papa Francesco torna a battezzare i neonati: il rito nella Cappella Sistina (Di sabato 8 gennaio 2022) Città del Vaticano – Dopo lo stop imposto dalla pandemia, Papa Francesco domani, in occasione della Festa del Battesimo del Signore, presiederà nella Cappella Sistina la celebrazione della messa impartendo il Sacramento del battesimo a sedici figli di dipendenti vaticani (7 bambini e 9 bambine). L’anno scorso la tradizionale cerimonia era saltata a causa del dilagare del Covid-19. La consuetudine di battezzare figli di dipendenti della Santa Sede è stata istituita da Wojtyla l’11 gennaio nel 1981 con la messa presieduta nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico. Solo due anni dopo il rito fu trasferito nella Sistina. (Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 gennaio 2022) Città del Vaticano – Dopo lo stop imposto dalla pandemia,domani, in occasione della Festa del Battesimo del Signore, presiederàla celebrazione della messa impartendo il Sacramento del battesimo a sedici figli di dipendenti vaticani (7 bambini e 9 bambine). L’anno scorso la tradizionale cerimonia era saltata a causa del dilagare del Covid-19. La consuetudine difigli di dipendenti della Santa Sede è stata istituita da Wojtyla l’11 gennaio nel 1981 con la messa presiedutaPaolina del Palazzo Apostolico. Solo due anni dopo ilfu trasfe. (Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere ...

Advertising

nzingaretti : Nel corso dell’udienza privata con Papa Francesco, ho comunicato la decisione della @RegioneLazio di investire per… - trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - repubblica : Vaticano, papa Francesco critica chi sceglie di non avere figli ma ha cani e gatti: 'Negare maternita' e paternita'… - Olasz_Baromfi : @globalistIT Ma come si fa? Era atea! Così poi papa Francesco si arrabbia….. - EwtnItalia : Il 10 gennaio, Papa Francesco terrà come da tradizione il primo discorso dell’anno di fronte ai diplomatici accredi… -