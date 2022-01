Pakistan: 21 i morti congelati in auto intrappolate nella neve (Di sabato 8 gennaio 2022) ROMA, 08 GEN - Sale a 21 morti il bilancio della tempesta di neve che ha colpito Murree, una località di montagna del Pakistan, a circa 30 chilometri dalla capitale Islamabad. Sarebbero morti ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) ROMA, 08 GEN - Sale a 21il bilancio della tempesta diche ha colpito Murree, una località di montagna del, a circa 30 chilometri dalla capitale Islamabad. Sarebbero...

