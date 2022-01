La scienza attacca "Senza quarantene con solo test rapidi e obbligo parziale Omicron travolge" (Di sabato 8 gennaio 2022) Nel mirino le ultime scelte dell’esecutivo sul virus: disattesi i pareri del Cts. La soglia di 50 anni insufficiente e inutile. Rasi: o tutti o nessuno. Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) Nel mirino le ultime scelte dell’esecutivo sul virus: disattesi i pareri del Cts. La soglia di 50 anni insufficiente e inutile. Rasi: o tutti o nessuno.

Advertising

Cinzia59391505 : @SarahPalmas1987 @faban82 @Cartabellotta Risparmia il fiato con il vostro solito desolante repertorio.Con me non at… - EnricoBuono : RT @MinaA8I96793095: @Cambiacasacca #Djokovic ha esercitato il Diritto legittimo a non aderire ad una campagna farmacologica sperimentale g… - MinaA8I96793095 : @Cambiacasacca #Djokovic ha esercitato il Diritto legittimo a non aderire ad una campagna farmacologica sperimental… - mr_pac : @ItaliaPopolare @MaximilianDolce NON funziona così. Ho fatto domande chiare: se volete rispondere bene, se no pace.… - leogiordano_13 : Dopo mesi di martellamenti mediatici sulle virtù del vaccino e sulle tare criminali dei no vax, come poteva termina… -