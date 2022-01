“Il regalo più bello”. GF Vip, entra Kevin e oscura tutti: chi è il fratello di Manuel Bortuzzo (Di sabato 8 gennaio 2022) La puntata in diretta del 7 gennaio del ‘GF Vip’ è stata caratterizzata da momenti di tensione, come ipotizzato alla vigilia. Alfonso Signorini è entrato in Casa, ha precisamente incontrato i concorrenti in giardino, per stigmatizzare i loro comportamenti e invitarli ad assumere atteggiamenti più consoni da proporre al pubblico. Ma non si sono state solamente liti, ma anche incontri emozionanti. Come quello avuto da Manuel Bortuzzo, che ha potuto vedere da vicino suo fratello Kevin. Prima di parlarvi nel dettaglio di Manuel Bortuzzo, vi raccontiamo qualcosa su Delia Duran. Lei non ha perso tempo nel chiarire la sua posizione, aggiungendo anche il motivo per cui è decisa a entrare nella casa GF Vip: “Sono stata una donna ferita, lui sostiene che c’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) La puntata in diretta del 7 gennaio del ‘GF Vip’ è stata caratterizzata da momenti di tensione, come ipotizzato alla vigilia. Alfonso Signorini èto in Casa, ha precisamente incontrato i concorrenti in giardino, per stigmatizzare i loro comportamenti e invitarli ad assumere atteggiamenti più consoni da proporre al pubblico. Ma non si sono state solamente liti, ma anche incontri emozionanti. Come quello avuto da, che ha potuto vedere da vicino suo. Prima di parlarvi nel dettaglio di, vi raccontiamo qualcosa su Delia Duran. Lei non ha perso tempo nel chiarire la sua posizione, aggiungendo anche il motivo per cui è decisa are nella casa GF Vip: “Sono stata una donna ferita, lui sostiene che c’è ...

Gf Vip, 'Lulù in tv è brutta': la gaffe di Manuel in diretta col fratello Kevin 'Tu sei il mio regalo più importante', Manuel vuole però fare il fratello maggiore anche in queste occasioni e cerca anche di sdrammatizzare: ' Dai che quando esco andiamo al concerto di Justin ...

