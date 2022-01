Il Dortmund vince a Francoforte | ora è a - 6 dal Bayern Monaco

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il Borussiaapprofitta della sconfitta casalinga subita ieri sera dalcontro il Borussia Moenchengladbach (2 - 1), nell'anticipo della 18/a giornata, e, grazie alla vittoria in ...

In vetta alla classifica i bavaresi guidano sempre con 43 punti, il Borussiaè sempre secondo, ma adesso si trova a - 6. Risultati: Bayern Monaco - Borussia Moenchengladbach 1 - 2 Lipsia - ...In attesa della fine della sfida tra Eintracht Francoforte e Borussia, nel pomeriggio di Bundesliga si sono già concluse altre cinque partite. Vittoria casalinga ... Chifacilmente è il ...Il Borussia Dortmund approfitta della sconfitta casalinga subita ieri sera dal Bayern Monaco contro il Borussia Moenchengladbach (2-1), nell'anticipo della 18/a giornata, e, grazie alla vittoria in ri ...I gialloneri rimontano la doppietta di Borre con Hazard, Bellingham e Dahoud. La squadra di Tedesco travolge 4-1 il Mainz, Hoffenheim terzo ...