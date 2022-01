Gli aerei spericolati, dal villino déco (Di domenica 9 gennaio 2022) «Ho fede nel vostro ingegno futurista», scriveva il 31 luglio 1937 Filippo Tommaso Marinetti alla folignate Leandra Angelucci Cominazzini, ragazza ‘bene’ originaria del tifernate, caparbiamente convertitasi – sin dall’inizio del decennio – a spericolati esercizi d’aeropittura, di cui s’immaginano con gli iridati riflessi sui volti attoniti di vicini e familiari. L’elogio espresso dal capo carismatico del movimento, in transito per l’Umbria negli anni venti del secolo, si carica oggi di un duplice valore, per chi voglia rappresentarsi l’arrivo del tonitruante … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 9 gennaio 2022) «Ho fede nel vostro ingegno futurista», scriveva il 31 luglio 1937 Filippo Tommaso Marinetti alla folignate Leandra Angelucci Cominazzini, ragazza ‘bene’ originaria del tifernate, caparbiamente convertitasi – sin dall’inizio del decennio – aesercizi d’aeropittura, di cui s’immaginano con gli iridati riflessi sui volti attoniti di vicini e familiari. L’elogio espresso dal capo carismatico del movimento, in transito per l’Umbria negli anni venti del secolo, si carica oggi di un duplice valore, per chi voglia rappresentarsi l’arrivo del tonitruante … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

