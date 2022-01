GF Vip: Alfonso Signorini Fa La Ramanzina ai Vipponi! (Di sabato 8 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, 32^ puntata: nelle ultime settimane e soprattutto negli ultimi giorni, i concorrenti hanno dato il peggio di loro dimostrando più volte molta maleducazione. Anche il pubblico a casa si è lamentato del comportamento di alcuni vipponi richiedendo dei provvedimenti disciplinari in particolar modo per Katia Ricciarelli. Proprio per questo Alfonso Signorini ha voluto fare la Ramanzina ai ragazzi entrando persino nella casa ma le conseguenze non sono state gravi. Ecco quello che è successo in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6! Grande Fratello Vip 6, 32^ puntata: toni troppo forti e parole troppo maleducate! Alfonso Signorini ha aperto la puntata numero 32 del Grande Fratello Vip 6 con l’amaro in bocca. I concorrenti ultimamente si stanno comportando sempre peggio offrendo ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 8 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, 32^ puntata: nelle ultime settimane e soprattutto negli ultimi giorni, i concorrenti hanno dato il peggio di loro dimostrando più volte molta maleducazione. Anche il pubblico a casa si è lamentato del comportamento di alcuni vipponi richiedendo dei provvedimenti disciplinari in particolar modo per Katia Ricciarelli. Proprio per questoha voluto fare laai ragazzi entrando persino nella casa ma le conseguenze non sono state gravi. Ecco quello che è successo in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6! Grande Fratello Vip 6, 32^ puntata: toni troppo forti e parole troppo maleducate!ha aperto la puntata numero 32 del Grande Fratello Vip 6 con l’amaro in bocca. I concorrenti ultimamente si stanno comportando sempre peggio offrendo ...

