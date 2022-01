Genoa | ufficiale l’arrivo di Yeboah

Leggi su sportface

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ilha annunciato ufficialmente l’approdo in rossoblù di Kelvin. L’attaccante classe 2000, di origini ghanesi ma già nazionale azzurro con l’Under 21, arriva dagli austriaci dello Sturm Graz e indosserà la maglia numero 45. Inoltre, c’è la possibilità che sia già in panchina domani contro lo Spezia. Johannes Spors ha commentato l’operazione: “Siamo molto contenti di aver riportato in Italia un giocatore di grande attrattiva sul mercato, giovane ma con già molteplici esperienze e ottime statistiche in queste stagioni”. SportFace.