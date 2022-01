Covid | da lunedì sospesi in Campania i ricoveri non urgenti e rinviabili

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 gennaio 2022) Laha disposto la sospensione, da lunedi’ 10 gennaio e fino a nuova espressa disposizione, deiprogrammati sia medici che chirurgici nelle strutture sanitarie pubbliche, stabilendo la possibilita’ di effettuare solocon carattere d’urgenza non differibili provenienti dal Pronto Soccorso o per trasferimento da altri ospedali. Lo si legge nell’ordinanza della Regione sule sullo stop scolastico firmata da Vincenzo De Luca in seguito alle indicazioni dell’Unita’ di Crisi regionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.