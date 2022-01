Checco Zalone ospite del Festival di Sanremo (Di sabato 8 gennaio 2022) Checco Zalone Checco Zalone sarà ospite – anzi, “super ospite” – al Festival di Sanremo 2022. La sua presenza all’Ariston, a quanto si apprende, verrà confermata da Amadeus questa sera nel corso del Tg1 delle 20. Il conduttore della kermesse canora, in scena dall’1 al 5 febbraio prossimi nella Città dei fiori, annuncerà dunque il primo dei nomi a sorpresa pronti ad animare le varie serate dello show di Rai1. Zalone, in particolare, sarà protagonista per una serata. Il comico pugliese, secondo le indiscrezioni, era da tempo nel ‘mirino’ del direttore artistico della kermesse, che sognava di portarlo all’Ariston. E, alla fine, ci è riuscito. Già in passato il comico pugliese era stato vicino al Festival, ma aveva ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 8 gennaio 2022)sarà– anzi, “super” – aldi2022. La sua presenza all’Ariston, a quanto si apprende, verrà confermata da Amadeus questa sera nel corso del Tg1 delle 20. Il conduttore della kermesse canora, in scena dall’1 al 5 febbraio prossimi nella Città dei fiori, annuncerà dunque il primo dei nomi a sorpresa pronti ad animare le varie serate dello show di Rai1., in particolare, sarà protagonista per una serata. Il comico pugliese, secondo le indiscrezioni, era da tempo nel ‘mirino’ del direttore artistico della kermesse, che sognava di portarlo all’Ariston. E, alla fine, ci è riuscito. Già in passato il comico pugliese era stato vicino al, ma aveva ...

