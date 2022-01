Casa di piacere in Carinzia con positivi. Controlli anche per clienti italiani (Di sabato 8 gennaio 2022) Casa di piacere in Carinzia con positivi. Controlli anche per i clienti italiani che l’hanno frequentata tra il 31 dicembre e il 5 gennaio L’Agi rende noto che il “Wellcum” una Casa di piacere di lusso, travestita da centro benessere, è stata chiusa per la presenza di nove “damen” contagiate dal Covid-19. La Casa di piacere si trova in Carinzia, ma al confine con l’Italia e precisamente a 6 chilometri da Tarvisio. Normalmente il Wellcum ospita fino a 100 “Damen” contemporaneamente e nonostante le regole imposte per scongiurare la diffusione del virus, il contagio si è diffuso. Nella struttura si accede solo in possesso dei requisiti derivanti da vaccinazione o da ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 gennaio 2022)diinconper iche l’hanno frequentata tra il 31 dicembre e il 5 gennaio L’Agi rende noto che il “Wellcum” unadidi lusso, travestita da centro benessere, è stata chiusa per la presenza di nove “damen” contagiate dal Covid-19. Ladisi trova in, ma al confine con l’Italia e precisamente a 6 chilometri da Tarvisio. Normalmente il Wellcum ospita fino a 100 “Damen” contemporaneamente e nonostante le regole imposte per scongiurare la diffusione del virus, il contagio si è diffuso. Nella struttura si accede solo in possesso dei requisiti derivanti da vaccinazione o da ...

Chiusa in Carinzia una mega - casa di piacere, 9 'damen' sono positive Il 'Wellcum' è una casa di piacere di lusso, travestita da centro benessere, che in tempi normali ospita fino a 100 'Damen' contemporaneamente , per lo piu' ragazze dell'Est Europa che così si ...

