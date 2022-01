Vaccino obbligatorio per gli over 50 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il nuovo decreto prevede l’obbligo di Vaccino per tutti i lavoratori over 50, pubblici e privati. Green Pass base per negozi e servizi Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo decreto per diminuire i contagi da Covid legati alla variante Omicron: sono state introdotte ulteriori novità sull’uso del Super Green Pass, che si ottiene con il Vaccino o la guarigione dal Covid, e del Green Pass base. Dal 15 febbraio 2022 l’obbligo di Super Green Pass, ottenibile solo con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid-19, sarà esteso a tutti gli over 50 per accedere a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Per tutti coloro che non saranno in regola è prevista una sanzione di 100 euro che sarà irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli ... Leggi su zon (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il nuovo decreto prevede l’obbligo diper tutti i lavoratori50, pubblici e privati. Green Pass base per negozi e servizi Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo decreto per diminuire i contagi da Covid legati alla variante Omicron: sono state introdotte ulteriori novità sull’uso del Super Green Pass, che si ottiene con ilo la guarigione dal Covid, e del Green Pass base. Dal 15 febbraio 2022 l’obbligo di Super Green Pass, ottenibile solo con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid-19, sarà esteso a tutti gli50 per accedere a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Per tutti coloro che non saranno in regola è prevista una sanzione di 100 euro che sarà irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli ...

