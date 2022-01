Vaccini | Moderna | ' quarta dose può essere necessaria'

Advertising

Il Ceo della casa farmaceuticaproduttrice dicontro il Covid - 19, Stephane Bancel, ritiene che la somministrazione di una quarta dose di siero possa essere necessaria in quanto la protezione del richiamo ...Stando al report suianti Covid - 19, in Italia sono 113.857.687 le somministrazioni eseguite. Dai dati, ... 21.520.775 di, 11.544.675 di AstraZeneca, 1.846.234 di Janssen e 2.256.000 di ...In merito alle problematiche emerse in relazione alla terza dose del vaccino Moderna, il Codacons ha presentato una istanza d’accesso ...“In merito alle problematiche emerse in relazione alla somministrazione della terza dose del vaccino Moderna, il Codacons ha presentato oggi una istanza d’accesso all’Istituto Superiore di Sanità e al ...