UFFICIALE – Napoli | è Tuanzebe l’erede di Manolas!

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Tuanzebe è un nuovo giocatore del Napoli ? - capuanogio : Secondo quanto appreso dalla radio ufficiale del #Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro sta istruendo il procedimento in me… - cmdotcom : #Napoli, UFFICIALE: la Lega Calcio conferma l'acquisto di #Tuanzebe - infoitsport : Tuanzebe Napoli, ha già svolto le visite mediche: si attende l’annuncio ufficiale - infoitsport : UFFICIALE - Tuanzebe è del Napoli! Depositato contratto in Lega: la formula dell'affare -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Napoli

Nelle prossime ore sarà di nuovo ae farà conoscenza con i nuovi compagni e con lo staff. A ufficializzare l'ingaggio del difensore 24enne è stata la Lega, con la comunicazione sul proprio ...Spalletti intervista - Le parole di Luciano Spalletti al sitodel: 'Eravamo venuti a Torino con l'intenzione di giocare la partita per i 3 punti, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e superare per organizzare questa ...Axel Tuanzebe è un calciatore del Napoli. Depositato in Lega serie A il contratto. Il 24enne inglese di origini congolesi, difensore centrale, si trasferisce a titolo temporaneo dal Manchester United ...Il Napoli corre ai ripari dopo i molteplici casi di positività al coronavirus. Axel Tuanzebe è il nuovo difensore della squadra ...