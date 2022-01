The Weeknd: esce l’album “Dawn Fm” (Di venerdì 7 gennaio 2022) esce oggi, venerdì 7 gennaio 2022, il nuovo attesissimo album di The Weeknd intitolato “Dawn FM”. The Weeknd: che album è “Dawn Fm”? L’uscita a sorpresa, annunciata solo pochissimi giorni fa, è stata anticipata da un trailer avvincente e dalla pubblicazione dell’originale cover dell’album e della tracklist. “Dawn FM”, che tra gli altri contiene il Leggi su periodicodaily (Di venerdì 7 gennaio 2022)oggi, venerdì 7 gennaio 2022, il nuovo attesissimo album di Theintitolato “FM”. The: che album è “Fm”? L’uscita a sorpresa, annunciata solo pochissimi giorni fa, è stata anticipata da un trailer avvincente e dalla pubblicazione dell’originale cover dele della tracklist. “FM”, che tra gli altri contiene il

Advertising

chia_cchierona : quando ascolti l’album di the weeknd subito dopo sick luke ti rendi conto della superiorità degli artisti americani - Thought871 : RT @zaynmaliknewsIT: ?? Oggi c’è lo Streaming Party “#ZEEKND”, organizzato per celebrare l’uscita del nuovo album di The Weeknd insieme alla… - rescuemezayn : RT @zaynmaliknewsIT: ?? Oggi c’è lo Streaming Party “#ZEEKND”, organizzato per celebrare l’uscita del nuovo album di The Weeknd insieme alla… - mandyislnfIames : RT @zaynmaliknewsIT: ?? Oggi c’è lo Streaming Party “#ZEEKND”, organizzato per celebrare l’uscita del nuovo album di The Weeknd insieme alla… - cinnrollwenning : sto ascoltando l’ultimo album di the weeknd e per ora io veramente—?????? -